Американський репер Каньє Вест втратив $2 млрд за один день після того після своїх антисемітських заяв у мережі. Артист втратив співпрацю із великими світовими брендами, які не хочуть нарватися на засудження громадськості.

Артист публічно звернувся до гендиректора агентства Endeavor Арі Емануеля, який закликав компанії обірвати усі зв’язки з Вестом.

– Арі Емануель, я втратив $2 млрд за один день, і я все ще живий. Це любовне зізнання. Я все ще люблю тебе. Бог досі любить тебе. Гроші – це не те, ким я є. Люди – це я, – заявив Каньє в Instagram, відновивши свій обліковий запис після недавнього блокування.

Раніше вже ходили чутки про втрату музикантом як мінімум мільярда доларів на тлі втрати контрактів із великими компаніями, включаючи Adidas, Balenciaga та Gap.

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Все сталося на тлі появи Каньє на показі Balenciaga у футболці White Lives Matter. Після цього артиста розкритикували, а він назвав рух Black Lives Matter аферою.

Потім Уест кілька спірних коментарів, через що його забанили у Twitter та Instagram. Артист додав, що він не боїться втратити гроші, але лише партнерство з Adidas оцінюється приблизно в €250 млн.