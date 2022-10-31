Канье Уэст может столкнуться с нехваткой денег в ближайшие месяцы. Артист потерял львиную долю заработка, и расходы у артиста очень большие.

От артиста отвернулись крупные бренды одежды — Adidas, Balenciaga и другие. Все из-за антисемитских заявлений в сети со стороны Канье, из-за чего его забанили даже в Twitter и Instagram.

И хотя инсайдеры уверяют, что у музыканта есть огромный запас денег, он также ни в чем себе не отказывает в жизни, из-за чего средства могут быстро закончиться.

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Известно, что последние годы артист получал основной доход с сотрудничества с Adidas, Gap, музыки и концертов.

Так, теперь Gap убирает с полок обувь, разработанную совместно с Канье. Что касается концертов, которые всегда дают ему много денег, то один из них должен был состояться 4 ноября в Лос-Анджелесе, но мероприятие отменили.

По заявлению инсайдеров, артиста сейчас не зовут на сцену, и вряд ли будут это делать на фоне скандалов. Что касается денег за саму музыку, то артист не продлевал контракт с лейблом Def Jam, который закончился в 2021 году. Скорее всего, продление сотрудничества будет для музыканта спасательным кругом.

Известно, что у артиста остались гонорары, которые приносят ему по $5 млн в год.

— Этого достаточно, чтобы оплатить счет за бензин для его самолета. Денег у него много по любым меркам, — уверяет инсайдер.

Напомним, что совсем недавно Каньэ Уэст потерял $2 млрд за один день. Он об этом заявил в Instagram, восстановив свою страницу после блокировки за антисемитские публикации.