Голлівудські зірки відреагували на антисемітські висловлювання Каньє Веста у мережі. Днями артист заявив, що музикантом Шоном Комбсом керують відомі євреї, а після цього у Twitter написав, що зараз увімкне смертельний режим третього рівня проти євреїв.

На цьому тлі від Каньє відвернулися відомі бренди одягу, а зірки висловлюють йому свій протест.

Реакція голлівудських акторів на висловлювання Каньє Веста – далі у матеріалі.

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Свою думку щодо слів артиста озвучив актор Орландо Блум. У Instagram він опублікував пост зі словами Я підтримую моїх єврейських друзів та всіх євреїв.

До слів підтримки приєдналася і Крісті Брінклі – вона опублікувала аналогічну публікацію і доповнила її своїми думками.

– Ми маємо це сказати! Расизм і фанатизм підіймають свої ненависні потворні голови, і особисто мені це все гидко! Я не одна, тому висловімо підтримку нашим друзям та зневагу до такого невігластва та ненависті. Заохочуймо викладання історії у всіх школах. Чи знаєте ви, що кожен другий американець навіть не знає про Голокост? Вивчення історії в школі настільки важливе, відповідальне, що ми не приречені на його повторення! – заявила Крісті.

Актриса Емі Шумер також підтримала єврейську спільноту.

– Якщо ви не знаєте, що публікувати, то почніть із цього. Ви знаєте, до чого це спричинить, як побоюється єврейська громада? Кожна друга людина не знає про Голокост, – додала Емі.

Голлівудська зірка Дебра Мессінг також підтримала євреїв, опублікувавши аналогічну публікацію в Instagram.

Ізраїльська актриса Яель Гробглас також приєдналася до флешмобу.

– Я хотіла опублікувати жахливі фотографії нацистських привітань та огидної антисемітської пропаганди, яка зараз відбувається в Лос-Анджелесі, але вирішила не давати цим ідіотам ще одну платформу для їхньої ненависті. Натомість я прошу вас задуматися над історією і зрозуміти, чому це так підло і страшно, – заявила Яель.

Нагадаємо, що скандал навколо Каньє почався ще з показу будинку моди Balenciaga, де Вест з’явився у футболці з написом White Lives Matter. Після цього він назвав рух Black Lives Matter аферою. За антисемітські висловлювання артиста заблокували в Twitter та Instagram, через що він вирішив придбати соцмережу Parler.