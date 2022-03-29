Американський актор Вілл Сміт публічно вибачився перед коміком Крісом Роком, якому дав ляпаса під час кінопремії Оскар.
В Instagram Вілл написав, що його поведінка неприйнятна.
– Насильство у всіх його формах отруйне і руйнівне… Жарти в мій бік – частина роботи, проте жарти про стан здоров’я Джади були для мене нестерпними. І я відреагував емоційно, – сказав Вілл.
Він публічно вибачився перед коміком, зазначивши, що був не правий.
– У світі любові та добра немає місця насильству, – наголосив Сміт.
Також він вибачився перед академією, продюсерами Оскара, глядачами та іншими.
– Я глибоко шкодую, що моя поведінка заплямувала те, що в усьому іншому було чудовою подорожжю для всіх нас, – підсумував Вілл.
Нагадаємо, Вілл Сміт дав ляпас Крісу Року за невдалий жарт про його дружину на церемонії Оскар 2022. Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Річ у тім, що вона страждає на алопецію, через що була змушена поголитися наголо.
Згодом організатори Оскара засудили поведінку Вілла Сміта та розпочали перевірку.