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Жарти про дружину нестерпні! Вілл Сміт вибачився перед Крісом Роком за ляпас

29 Березня 2022, 09:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вілл Сміт
Джерело: Depositphotos

Американський актор Вілл Сміт публічно вибачився перед коміком Крісом Роком, якому дав ляпаса під час кінопремії Оскар.

В Instagram Вілл написав, що його поведінка неприйнятна.

– Насильство у всіх його формах отруйне і руйнівне… Жарти в мій бік – частина роботи, проте жарти про стан здоров’я Джади були для мене нестерпними. І я відреагував емоційно, – сказав Вілл.

Він публічно вибачився перед коміком, зазначивши, що був не правий.

– У світі любові та добра немає місця насильству, – наголосив Сміт.

Також він вибачився перед академією, продюсерами Оскара, глядачами та іншими.

– Я глибоко шкодую, що моя поведінка заплямувала те, що в усьому іншому було чудовою подорожжю для всіх нас, – підсумував Вілл.

Нагадаємо, Вілл Сміт дав ляпас Крісу Року за невдалий жарт про його дружину на церемонії Оскар 2022. Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Річ у тім, що вона страждає на алопецію, через що була змушена поголитися наголо.

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Згодом організатори Оскара засудили поведінку Вілла Сміта та розпочали перевірку.

Теги
Вілл Сміт , Оскар
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