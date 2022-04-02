Уилл Смит отказался от членства в Академии кинематографических искусств и наук после скандала на церемонии вручения премии Оскар 2022.

В заявлении Смит назвал свои действия “шокирующими, болезненными и непростительными” и сказал, что примет любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.

— Список тех, кого я обидел, длинный и включает в себя Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и мировую аудиторию. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце, — отметил Смит.

По словам актера, он хочет снова сосредоточить внимание на тех, кто этого заслуживает своими достижениями.

— Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать работу, чтобы гарантировать, что я никогда больше не позволю насилию взять верх над разумом, — добавил Уилл Смит.

Президент Академии Дэвид Рубин подтвердил, что Академия получила и приняла отставку Смита. Дисциплинарное разбирательство в отношении актера продолжат на следующем заседании правления 18 апреля.

Во время церемонии Оскар 2022 Смит ударил Рока после неудачной шутки о жене актера.

Во время эмоциональной речи по случаю получения статуэтки Уилл Смит отметил, что эта вспышка была результатом тех же защитных инстинктов, которые побудили его персонажа в фильме Король Ричард подтолкнуть дочерей к успеху.

На следующий день Уилл Смит извинился перед Крисом Роком и публично признал, что его поведение было неприемлемым и непростительным.

Впрочем извинений оказалось недостаточно — Академия осудила поведение Смита на Оскаре. Совет управляющих инициировал дисциплинарное разбирательство за нарушение стандартов поведения, включая неуместный физический контакт, оскорбительное или угрожающее поведение, а также компрометацию Смитом самой Академии.