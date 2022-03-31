Академія кінематографічних мистецтв і наук США ініціювала дисциплінарний розгляд проти актора Вілла Сміта через його дії на церемонії Оскар.

– Рада керуючих ініціювала дисциплінарний розгляд щодо пана Сміта за порушення Стандартів поведінки академії, включаючи недоречний фізичний контакт, образливу чи загрозливу поведінку, а також компрометацію академії, – йдеться в заяві.

Також там стверджується, що актора просили покинути церемонію, проте він відмовився це робити.

– Дії містера Сміта на церемонії вручення Оскара були шокуючою і травмуючою подією, яку можна було побачити особисто і по телебаченню. Містер Рок, ми вибачаємося за те, що ви пережили на нашій сцені, і дякуємо вам за вашу стійкість у той момент, – додали в заяві.

Тепер членство актора в кіноакадемії під питанням: може бути заморожене чи анульоване, а також застосовані інші санкції. Рішення з цього приводу ухвалять на засіданні ради 18 квітня.

Нагадаємо, що Вілл Сміт дав ляпаса Крісу Року на церемонії Оскар 2022. Комік невдало пожартував про дружину актора, через що той і не стримався.

Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння.