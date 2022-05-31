Українська співачка Аліна Паш, яка перемогла у національному відборі на Євробачення 2022, заявила, що не пам’ятає, як перетинала кордон окупованого Криму у 2015 році.

За словами артистки, у своїх паспортах вона не знайшла жодної відмітки, тому всі члени команди відмовляли її від участі у нацвідборі.

– Навіть розуміючи, що моя пам’ять щодо того, як я їхала в Крим розмазана, я вирішила ризикнути і піти на конкурс, бо Євробачення — це найкраща платформа для того, аби дане повідомлення почув світ. Я йшла напролом, сліпо сподіваючись, що не порушила правила конкурсу і в’їжджала на територію Криму правильно. Ми тоді дуже багато гастролювали у команді Ірини Білик, постійні перельоти, переїзди. В Ялту ми поїхали на весілля до подруги Ірини усім колективом: і музиканти, і бек-вокал, і танцювальний колектив. Ніхто не міг дати мені чіткої відповіді як ми туди потрапили, бо було декілька груп: хтось їхав, хтось летів, – сказала Аліна в інтерв’ю LiRoom.

Зараз дивляться

Аліна зізналася, що підроблену довідку про в’їзд в Крим їй зробив Андрій Іноземцев — тодішній партнер співачки з компанії Bitanga Blood.

За словами артистки, вона розуміла, що це питання могло вирішитися нечесним шляхом, але жага поділитися з українцями піснею додавала рішучості йти далі.

– Довідка — це спроба Андрія врятувати мене. Він також розумів, що мені важливо зараз цю пісню заспівати на широкий загал. Суспільне вимагало документальне підтвердження перед початком прямого ефіру, не було б довідки, мене б не допустили до виступу. Фізично довідку ми мали отримати наступного тижня, бо запит в прикордонну службу був поданий, але відповідь ми ще не мали. Особисто я була з головою занурена у підготовку номера, ми буквально жили у тому будинку культури напередодні конкурсу і я дала добро Андрієві це питання вирішити, – згадала співачка.

Нагадаємо, що після фіналу нацвідбору на Євробачення 2022 Алін Паш опинилася у центрі скандалу через підроблену довідку про законний перетину кордону з Кримом у 2015 році.

У результаті артистка відмовилася від участі у конкурсі, а Суспільний мовник заявив про дискваліфікацію Паш через підроблений документ.