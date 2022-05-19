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Сама себе підставила: Аліна Паш попалася на брехні щодо поїздки до Криму

19 Травня 2022, 16:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сама себе підставила: Аліна Паш попалася на брехні щодо поїздки до Криму
Джерело: Аліна Паш

Співачку Аліна Паш спіймали на брехні на рахунок поїздки до окупованого Криму.

Нещодавно Паш заявила, що відвідувала півострів разом із виконавицею Іриною Білик. Нібито там вони виступали на приватній вечірці, і вона була на бек-вокалі. Цим самим артистка підтвердила, що незаконно перетнула кордон, хоча раніше говорила про протилежне і навіть надавала документи.

Справа в тому, що про поїздку Ірини Білик до Криму в 2015 році всім давно відомо. Артистка сама зізнавалася, що літала на півострів із Москви. Аліна ж доводила, що їздила на окуповану територію через Херсонську область.

Зробити акцент на брехні Паш вирішив активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, що не хотів знову порушувати цю тему, проте артистка сама змушує.

– Кілька місяців тому я повідомив, що тоді ще переможниця відбору на Євробачення 2022 від України Аліна Паш відвідувала окупований Крим авіарейсом через Москву і підробила довідку від прикордонників про те, що вона нібито їздила до Криму через Херсонську область. Завдяки викриттю брехні Аліни вона була дискваліфікована, а замість неї на конкурс поїхав гурт Kalush. За підробку документів її так і не покарали, а за свою брехню Паш не перепросила, – написав Стерненко в Telegram.

Він додав, що Білик була у Криму 11-12 серпня 2015 року. Тоді російський співак Філіп Кіркоров виклав із артисткою фото з фестивалю Детская новая волна. Ірина ж казала, що на острів літала на весілля до друзів.

– І тут цікаві збіги: саме 12 серпня того року Аліна Паш їхала з Москви до Криму. За її словами, на весілля та разом із Іриною Білик. Відповідно цим вона підтвердила, що острів відвідувала незаконно. Чи була вона теж на пропагандистському фестивалі – питання відкрите, – наголосив Сергій.

Нагадаємо, після національного відбору на Євробачення 2022 спалахнув скандал, пов’язаний з Аліною Паш. У 2015 році виконавиця відвідувала окупований Крим, проте надала довідку, що робила це законно.

У правдивості документа засумнівався активіст Сергій Стерненко. Потім стало відомо, що Держприкордонслужба не видавала довідку Аліні Паш про в’їзд у Крим з української території. Як виявилось, фальшиву довідку надав директор артистки, якого вона одразу ж звільнила.

У результаті артистка відмовилася від участі у конкурсі, а Суспільний мовник заявив про дискваліфікацію Паш через підроблений документ.

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Теги
Аліна Паш, Крим
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