Співачку Аліна Паш спіймали на брехні на рахунок поїздки до окупованого Криму.

Нещодавно Паш заявила, що відвідувала півострів разом із виконавицею Іриною Білик. Нібито там вони виступали на приватній вечірці, і вона була на бек-вокалі. Цим самим артистка підтвердила, що незаконно перетнула кордон, хоча раніше говорила про протилежне і навіть надавала документи.

Справа в тому, що про поїздку Ірини Білик до Криму в 2015 році всім давно відомо. Артистка сама зізнавалася, що літала на півострів із Москви. Аліна ж доводила, що їздила на окуповану територію через Херсонську область.

Зробити акцент на брехні Паш вирішив активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, що не хотів знову порушувати цю тему, проте артистка сама змушує.

– Кілька місяців тому я повідомив, що тоді ще переможниця відбору на Євробачення 2022 від України Аліна Паш відвідувала окупований Крим авіарейсом через Москву і підробила довідку від прикордонників про те, що вона нібито їздила до Криму через Херсонську область. Завдяки викриттю брехні Аліни вона була дискваліфікована, а замість неї на конкурс поїхав гурт Kalush. За підробку документів її так і не покарали, а за свою брехню Паш не перепросила, – написав Стерненко в Telegram.

Він додав, що Білик була у Криму 11-12 серпня 2015 року. Тоді російський співак Філіп Кіркоров виклав із артисткою фото з фестивалю Детская новая волна. Ірина ж казала, що на острів літала на весілля до друзів.

– І тут цікаві збіги: саме 12 серпня того року Аліна Паш їхала з Москви до Криму. За її словами, на весілля та разом із Іриною Білик. Відповідно цим вона підтвердила, що острів відвідувала незаконно. Чи була вона теж на пропагандистському фестивалі – питання відкрите, – наголосив Сергій.

Нагадаємо, після національного відбору на Євробачення 2022 спалахнув скандал, пов’язаний з Аліною Паш. У 2015 році виконавиця відвідувала окупований Крим, проте надала довідку, що робила це законно.

У правдивості документа засумнівався активіст Сергій Стерненко. Потім стало відомо, що Держприкордонслужба не видавала довідку Аліні Паш про в’їзд у Крим з української території. Як виявилось, фальшиву довідку надав директор артистки, якого вона одразу ж звільнила.

У результаті артистка відмовилася від участі у конкурсі, а Суспільний мовник заявив про дискваліфікацію Паш через підроблений документ.