Украинская певица Алина Паш, которая победила в национальном отборе на Евровидение 2022, заявила, что не помнит, как пересекала границу оккупированного Крыма в 2015 году.

По словам артистки, в своих паспортах она не нашла ни одной отметки, а все члены команды отговаривали ее от участия в нацотборе.

— Даже понимая, что моя память по поводу того, как я ехала в Крым размазана, я решила рискнуть и пойти на конкурс, потому что Евровидение — это лучшая платформа для того, чтобы данное сообщение услышал мир. Я шла напролом, слепо надеясь, что не нарушила правила конкурса и въезжала на территорию Крыма правильно. Мы тогда очень много гастролировали в команде Ирины Билык, постоянные перелеты, переезды. В Ялту мы поехали на свадьбу к подруге Ирине всем коллективом: и музыканты, и бэк-вокал, и танцевальный коллектив. Никто не мог дать мне четкого ответа, как мы туда попали, потому что было несколько групп: кто-то ехал, кто-то летел, — сказала Алина в интервью LiRoom.

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Алина призналась, что поддельную справку о въезде в Крым ей сделал Андрей Иноземцев — тогдашний партнер певицы из компании Bitanga Blood.

По словам артистки, она понимала, что этот вопрос мог решиться нечестным путем, но жажда поделиться с украинцами песней придавала решимости идти дальше.

— Справка – это попытка Андрея спасти меня. Он также понимал, что мне важно сейчас эту песню спеть на широкую общественность. Суспільне требовало документальное подтверждение перед началом прямого эфира, не было бы справки, меня не допустили бы к выступлению. Физически справку мы должны были получить на следующей неделе, потому что запрос в пограничную службу был подан, но ответа еще не было. Лично я была с головой погружена в подготовку номера, мы буквально жили в том доме культуры накануне конкурса и я дала добро Андрею этот вопрос решить, – вспомнила певица.

Напомним, что после финала нацотбора на Евровидение 2022 Алин Паш оказалась в центре скандала из-за поддельной справки о законном пересечении границы с Крымом в 2015 году.

В результате артистка отказалась от участия в конкурсе, а Суспільний мовник заявил о дисквалификации Паш из-за поддельного документа.