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Моментами було ніяково: німці не стрималися у фіналі Євробачення 2023

14 Травня 2023, 00:03
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
Lord of the Lost

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2023 Німеччину представив гурт Lord of the Lost з піснею Blood & Glitter.

Гурт звичайно ж не грав, бо на конкурсі живий інструментал заборонено за правилами, проте заспівали чудово. Номер вийшов дуже яскравим, місця навіть надто. Особливо виділявся латексний костюм вокаліста, який підкреслив все, що можна було підкреслити. Невдале рішення було з червоним кольором на тлі, в якому вокаліст просто губився через костюм такого ж кольору.

За словами виконавців, пісня Blood & Glitter про суперечливі характеристики людей, які вживаються у нас, і роблять особистість цілісною. Тобто кожна людина може мати як хороші якості, так і недоліки. Це породжує безліч почуттів, як і роблять наше життя різнобарвним.

Lord of the Lost – що відомо про представника Німеччини на Євробаченні 2023

Lord of the Lost – німецький готик-індастріал-метал гурт, засновний у 2009 році. Для тих, хто не зрозумів, стиль хлопців щось середнє між пізніми Bring Me the Horizon і Rammstein. Вокалістом та головним ідеологом колективу є Кріс Лорд Хармс. Гурт досить продуктивний, адже вони встигли випустити вісім студійних альбомів, три EP та десятки кліпів.

2023 року колектив виборов право представляти Німеччину на конкурсі Євробачення.

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Євробачення Ліверпуль Німеччина
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