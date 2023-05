Моментами было неловко: немцы не сдержались в финале Евровидения 2023

В финале песенного конкурса Евровидение 2023 Германию представила группа Lord of the Lost с песней Blood & Glitter.

Группа конечно же не играла, так как на конкурсе живой инструментал запрещен по правила, однако спели отлично. Номер получился очень ярким, места даже слишком. Особенно выделялся латексный костюм вокалиста, который подчеркнул все, что можно было подчеркнуть. Неудачное решение было с красным цветом на фоне, в котором вокалист просто терялся из-за костюма такого же цвета.

По словам исполнителей, песня Blood & Glitter о противоречивых характеристиках людей, которые и делают личность целостной. То есть каждый человек может обладать как хорошими качествами, так и недостатками. Это порождает множество чувств, которые делают нашу жизнь разнообразной.

Lord of the Lost — что известно о представителе Германии на Евровидение 2023

Lord of the Lost – немецкая готик-индастриал-металл группа, основная в 2009 году. Для тех, кто не понял, то стиль ребят что-то среднее между поздними Bring Me the Horizon и Rammstein. Вокалистом и главным идеологом коллектива является Крис Лорд Хармс. Группа довольно продуктивна, ведь они успели выпустить восемь студийных альбомов, три EP и десятка клипов.

В 2023 году коллектив получил право представлять Германию на конкурсе Евровидение.