27-річна українка Анна Неплях брала участь у конкурсі краси Міс Всесвіт 2021. На жаль, переможниці Міс Україна Всесвіт 2021 не вдалося потрапити навіть до топ-16 претенденток на титул.

Анна вже відреагувала на результати конкурсу в Instagram.

– 80 дівчат з усього світу і тільки в однієї мрія збулася, а в інших, можливо, звалився цілий світ. І якщо ми не можемо вплинути на обставини, ми завжди можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації, – підписала свої знімки українська красуня.

На фотографіях вона позує на сцені на тлі логотипу Міс Всесвіт 2021. Фанати української красуні миттєво відреагували на публікацію:

Наші серця ти завоювала точно і давно;

Ми всі знаємо, що ти зірка! У когось звалився світ, а в тебе він тільки почався!

Мої вітання! Ви гідно представили Україну!

Відомо, що церемонія пройшла в Ізраїлі – переможницею стала представниця Індії Харнааз Сандху. Корону їй вручила переможниця Міс Всесвіт 2020 року Андреа Меза.

Харнааз Сандху стала третьою індійкою, якій вдалося перемогти на Міс Всесвіт. Нещодавно вона також здобула титул Міс Діва 2021, а у 2019 році отримала корону Femina Miss India 2019.

Харнааз Сандху 21 рік, вона родом із міста Чандігарх. Дівчина працює моделлю та акторкою.

Ознайомитись докладніше з підсумками конкурсу Міс Всесвіт 2021 та біографією переможниці можна у матеріалі Фактів ICTV.