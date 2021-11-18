Переможниця Міс Україна 2021 Олександра Яремчук успішно пройшла співбесіду в Посольстві США в Україні та отримала візу на 10 років.

Вже 20 листопада Олександра вирушить до Пуерто-Ріко. Там дівчина представить нашу країну на міжнародному конкурсі Міс Світу 2021.

Варто зазначити, що Яремчук здобула перемогу в конкурсі краси 22 жовтня, вже 26 жовтня вона подала відповідні документи на отримання візи, проте дівчину тривалий час не кликали на співбесіду.

Крім того, під час прес-конференції, яка відбулася сьогодні, 18 листопада, Олександра продемонструвала національне вбрання, в якому з’явиться на Міс Світу в Пуерто-Ріко. Його дизайнером виступила Леся Потока.

З’явилася Олександра й у вбранні для фінального дефіле. На підготовку фіолетової сукні з довгим шлейфом знадобилося 150 годин ручної роботи.

Фінал Міс Світу 2021 відбудеться менш ніж через місяць – 17 грудня. Весь цей час триватиме підготовка до конкурсу та відбірковий тур. Загалом у ньому візьме участь представниці 32 країн.

Нагадаємо, раніше візу в США не давали Міс Україні Всесвіту 2020 Єлизаветі Ястремській. Причиною відмови вказали те, що її рідна сестра вийшла заміж за громадянина США і мешкає зараз із ним у Майамі. Однак після довгих перипетій вона все ж таки отримала візу.