16 декабря пройдет финал Мисс мира 2021. Это 70-й международный конкурс красоты, в котором девушки борются за звание главной красавицы и корону.

Где и когда пройдет Мисс мира 2021

Мисс мира в 2021 году пройдет в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане в Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot. По киевскому времени конкурс начнется 17 декабря в 01.00.

Изначально мероприятие должно было состоятся в конце 2020 года, однако его перенесли на 2021.

Колизей, расположенный в Сан-Хуане, является самой большой крытой ареной в Пуэрто-Рико. Он может вместить в себя до 18, 5 тыс. зрителей. Изначально конкурс планировали провести в другом месте, однако из-за значительного спроса на билеты организаторы выбрали более вместительное место.

Формат Мисс мира 2021

Международный конкурс красоты в 2021 году пройдет в офлайн-формате, однако будет онлайн-трансляция, поэтому посмотреть его сможет каждый желающий.

В Пуэрто-Рико приехали люди из множества стран, чтобы поболеть за своих представительниц и поддержать их.

Сама подготовка к конкурсу и отборочный тур длился около месяца.

Участницы Мисс мира 2021 и кто представит Украину

За звание Мисс мира 2021 в финале сразятся представительницы 32 стран. От Украины на международном конкурсе выступит 22-летняя Александра Яремчук.

Девушка родом из Винницкой области, однако сейчас проживает в Киеве. Александра с детства профессионально занималась танцами, также увлекается спортом, психологией и занимается теннисом.

Право представлять Украину на Мисс мира 2021 Александра получила после того как выиграла в Мисс Украина, где боролась еще с 24 участницами.

Детальнее о том, что известно об Александре Яремчук — читайте на Фактах ICTV.

Представительницы Украины на Мисс мира и места

Стоит отметить, что представительницы от Украины никогда не занимали первые места на Мисс мира, однако это говорит лишь о том, что у них были достойный конкурентки.

В 2019 на конкурсе красоты Украину представила Маргарита Паша. Девушке удалось войти в топ-40, однако в топ-20 она не попала, поэтому в финальной борьбе не участвовала.

В 2018 году от нашей страны поехала Леонила Гузь, однако в финал ей также не удалось пройти. В 2017 году — Полина Ткач, которой удалось попасть в топ-40.

В 2016 году нашу страну на конкурсе представляла Александра Кучеренко, однако ей не удалось войти в 20 полуфиналисток. Аналогична ситуация была и в 2015 году, когда Украину представляла Кристина Столока.

Стоит отметить, что путь представительницы от Украины в 2021 году в Пуэрто-Рико был не простым. Так, участие Александры Яремчук в Мисс мира 2021 до последнего было под вопросом, поскольку девушке долго не выдавали визу.

18 ноября стало известно, что Александра получила визу в США и даже показала свои первые наряды для международного конкурса.

20 ноября девушка уже отправилась в Пуэрто-Рико, где на протяжении всего времени готовилась к конкурсу.