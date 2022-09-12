Новий тизер до фільму Русалонька від Disney зібрав рекордну кількість дизлайків. Ролик був опублікований 10 вересня, і на 12 число робота подолала позначку 1 млн негативних оцінок.

YouTube-користувачі розгромили півторахвилинне відео. Disney планує представити римейк мультфільму 1989 року. Цілком можливо, що спірну реакцію на роботу кіностудії викликала акторка, яку обрали на головну роль – це темношкіра зірка Голлі Бейлі, яка також особисто заспіває усі пісні у римейку.

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Так, за більш ніж 9 млн переглядів ролик отримав понад 1 млн дизлайків – свою негативну реакцію висловив практично кожен дев’ятий глядач. Навіть якщо не брати високі показники з переглядів, тизер Русалоньки вже заробив рекордну кількість дизлайків – у решти трейлерів від Disney таких реакцій значно менше.

Поки що абсолютним лідером залишається трейлер фільму Король лев – 72 млн переглядів. Примітно, що новий фільм Русалонька на YouTube позитивно оцінили лише 330 тис. користувачів, що в рази менше від негативних відгуків.

Відомо, що прем’єра фільму відбудеться 26 травня 2023 року, якщо все піде за планом.

Для тих, хто вже не може дочекатися виходу нової картини, у 2022 році випустили величезну кількість фільмів, які можна переглянути зараз на стримінгових платформах. Побачити 10 найкращих фільмів на Netflix 2022 можна на Фактах ICTV.