Новый тизер к фильму Русалочка от Disney собрал рекордное количество дизлайков. Ролик был опубликован 10 сентября, и на 12 число работа преодолела отметку в 1 млн негативных оценок.

YouTube-пользователи разгромили полтораминутное видео. Disney планирует представить ремейк мультфильма 1989 года. Вполне возможно, что спорную реакцию на работу киностудии вызвала актриса, которую выбрали на главную роль — это темнокожая звезда Холли Бейли, которая также лично споет все песни в ремейке.

Сейчас смотрят

Так, всего за более чем 9 млн просмотров ролик получил более 1 млн дизлайков — свою негативную реакцию выразил практически каждый девятый зритель. Даже если не брать высокие показатели по просмотрам, тизер Русалочки уже заработал рекордное количество дизлайков — у остальных трейлеров от Disney таких реакций значительно меньше.

Пока абсолютным лидером остается трейлер фильма Король лев — 72 млн просмотров. Примечательно, что новый фильм Русалочка на YouTube позитивно оценили только 330 тыс. пользователей, что в разы меньше негативных отзывов.

Известно, что премьера фильма состоится 26 мая 2023 года, если все пойдет по плану.

Для тех, кто уже не может дождаться выхода новой картины, в 2022 году выпустили огромное количество фильмов, которые можно посмотреть прямо сейчас на стриминговых платформах. Увидеть 10 лучших фильмов на Netflix 2022 года можно на Фактах ICTV.