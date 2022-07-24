Співробітників розважальних парків Disney перейменують для інклюзивності. Тепер вони називатимуться не Хрещеними феями у навчанні, а Учнями хрещеної феї.

Зміни стосуються тих акторів, які вбирають дітей принцесами та лицарями у бутіках Bibbidi Bobbidi тематичних парків. Ці співробітники використовують макіяж, одяг та створення зачісок для дітей.

– За бажанням чарівної палички – плюс кілька практичних прийомів – учениці нашої феї-хрещеної будуть балувати вашу дитину, поки вона не стане героєм наших казкових історій. Діти можуть вибрати зачіску, а потім додати макіяж, лак для нігтів та аксесуари – навіть костюм Disney, – повідомляється на веб-сайті компанії.

Зміни дозволять працювати у бутиках чоловікам – раніше цю професію опановували лише жінки.

Зараз дивляться

Disney завжди приділяла особливу увагу зовнішньому вигляду акторів, які повинні відповідати іміджу компанії, створеної для сімейного відпочинку.

Про зміни заявила голова підрозділу парків Діснея Джош Д’Амаро ще минулого року. Він запевнив, що радий оновленню атракціонів та модернізації цінностей, зокрема й зовнішнього вигляду співробітників.

Зараз Disney займається не лише трансформацією парків розваг, а й виробництвом нових фільмів – на початку літа показали трейлер нового фільму своєї культової історії про Піноккіо. Картина повністю слідує класичній історії, але картинка буде максимально сучасною.