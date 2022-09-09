Netflix – це стрімінговий сервіс, який випускає безліч гідних кінофільмів та серіалів. Стрічки від Netflix підкорюють глядачів у всьому світі своєю неординарністю та захоплюючим сюжетом.

Топ-10 найкращих фільмів 2022 року від стрімінгового гіганта Netflix – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Денна зміна

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Фільм розкаже історію працьовитого батька на ім’я Бад Яблонскій, який намагається забезпечити найкраще життя 8-річній донечці.

Проте його денна робота прибиральником басейнів лише прикриття. Він заробляє, вистежуючи та вбиваючи вампірів. Чоловік приймає замовлення та ретельно готується до кожного з них.

Проте одного разу мисливець перейшов дорогу стародавньому вовкулаці, який починає полювання за самим Бадом.

Найщасливіша дівчина на світі

Головну роль у фільмі заграла українка за походженням Міла Куніс. У центрі сюжету фільму, заснованого на однойменному бестселері американськоъ письменниці Джесіки Нолл, гостра на язик мешканка Нью-Йорка Енні ФаНеллі.

Здається, дівчина має усе – затребувана посада в модному глянцевому журналі, вражаючий гардероб і весілля мрії на горизонті.

Але коли режисер кримінального документального фільму пропонує їй розповісти свою версію шокуючого інциденту, який стався в престижній школі, коли вона була підлітком, Енні змушена зіткнутися віч-на-віч з похмурою правдою, яка загрожує зруйнувати її ретельно вибудуване життя.

Прем’єра фільму відбудеться 7 жовтня 2022 року.

Дорога до НБА

Розповідає історію про несправедливе звільнення баскетбольного скаута Стенлі. Стенлі Берен — штатний співробітник баскетбольного клубу, на життєвому шляху якого було безліч невдач.

Герой розуміє, що впоратися з усім можна тільки, якщо щиро і сильно любиш свою справу, живеш і дихаєш нею. Якщо ж потягу до баскетболу немає, то не варто й вплутуватися.

Протягом тривалого часу працівникові не вдалося знайти спортсмена, який зумів би виправдати його надії. Проте якось удача все ж всміхається герою.

Блондинка

Заснований на бестселері п’ятикратного фіналіста Пулітцерівської премії Джойс Керол Оутс, фільм Блондинка є сміливим переосмисленою особистої історії найвідомішого у світі секс-символу Мерілін Монро.

Фільм показує вигаданий портрет моделі, актриси та співачки 50-х та 60-х років, розказаний через призму сучасної культури знаменитостей.

Стрічка вийде на екрани 28 вересня 2022 року.

Ножі наголо 2: Скляна цибуля

Як і в минулому фільмі, в центрі фільму опиниться детектив Бенуа Бланк у виконанні Денієла Крейґа (серія фільмів про Джеймса Бонда, Удача Лохана, Дівчина з татуюванням дракона). Власне, він буде єдиним персонажем з попереднього фільму.

Цього разу ексцентричний детектив вирушить у подорож до Греції, де на нього чекає розв’язання ще однієї таємниці за участю дуже колоритних персонажів.

Фільм вийде на екрани 23 грудня 2022 року.

Людина з Торонто

Комедійний бойовик, знятий Патріком Хьюзом, у головних ролях – Кевін Харт, Вуді Харрельсон та Кейлі Куоко.

Історія фільму починається з того, що через недолугу помилку онлайн-сервісу Aіrbnb звичайний житель Нью-Йорка потрапляє в одну квартиру з небезпечним кілером на прізвисько Чоловік з Торонто. Саме так і зав’язуються головні пригоди.

Переконання

Родина Енн Елліот знаходиться на межі банкрутства. Після семи років розлуки дівчина зустрічає капітана Фредеріка Вентворта, з яким вона колись розірвала заручини. Тепер колишні закохані мають шанс налагодити стосунки.

Це романтична драма режисера Керрі Крекнелл за сценарієм Рона Басса та Аліси Вікторії Вінслоу, заснована на однойменному романі Джейн Остін. У фільмі зіграли Дакота Джонсон, Космо Джарвіс, Ніккі Амука-Берд та інші.

Аполлон 10 1/2: Дитинство космічної ери

Аполлон 10 1/2: Дитинство космічної ери розповідає історію першої висадки на Місяць влітку 1969 року з двох взаємопов’язаних точок зору: астронавта та центру управління польотом і дитини, що виросла в Г’юстоні, штат Техас, яка має власні міжгалактичні мрії.

Чудо

Психологічний трилер, натхненний феноменом дівчат XIX століття, що постяться, та адаптований за мотивами гучного роману Емми Донохью (Кімната).

Фільм розповідає історію молодої дівчини, що перестає їсти, але дивом залишається живою та здоровою. Англійська медсестра Ліб Райт приїжджає до крихітного села, щоб спостерігати за одинадцятирічною Анною О’Доннелл.

Дерева миру

Руанда. 1994 рік. Розквіт кривавого геноциду, під час якого загинуло, за різними оцінками, від 500 тис. до 1,1 млн людей. За сюжетом, чотири дуже різні жінки ховаються від жандармів у підвалі дому однієї з героїнь – та переповідають одна одній історію свого життя.

За словами письменниці й режисерки Аланни Браун, фільм Дерева миру був натхнений різними історіями жінок, які переховувалися в 1994 році під час геноциду в Руанді.