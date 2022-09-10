Disney показав тизер нової Русалоньки. Аріель у нашумілому фільмі зіграла темношкіра актриса та співачка Геллі Бейлі.

Перші кадри довгоочікуваного ігрового римейку представили на виставці Disney D23.

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Режисером Русалочки став Роб Маршалл. Головні ролі в кіно також дісталися Хав’єру Бардему, Джону Хауер-Кінгу, Меліссі Маккарті, Джуду Акувідіке, Номі Думезвіні та іншим.

Русалонька – кіноадаптація до однойменного фільму 1989 року, заснованого на казці Ганса Крістіана Андерсена.

Вибір Геллі Бейлі на роль Аріель став першим випадком, коли афроамериканська актриса грає діснеївську принцесу.

Прем’єра Русалоньки від Disney запланована на 26 травня 2023 року.