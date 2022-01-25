24 січня стали відомі фіналісти відбору на Євробачення 2022 від України. Одним із учасників став Michael Soul, справжнє ім’я якого Михайло Сосунов.

Артист брав участь у багатьох пісенних шоу, а також є фіналістом білоруського відбору на Євробачення 2016 і 2019. Детальна біографія Michael Soul – далі в матеріалі.

Михайло народився 4 січня 1997 року в місті Брест (Білорусь). Він є білоруським співаком та автором пісень. Сосунов пішов стопами батьків, його мама – педагог із вокалу, тато був виконавцем і композитором.

Уже в дев’ять років співак писав пісні та музику, закінчив музичну школу за класом скрипки.

У 2008 році Сосунов дійшов до півфіналу в білоруському відборі на Дитяче Євробачення. У 2011 році був учасником українського Х-Фактора.

У 2016 році хлопець став фіналістом білоруського національного відбору на Євробачення у складі дуету THE EM. У 2017 році виступив на бек-вокалі у колективу NaviBand, який представляв Білорусь на конкурсі.

Уже через рік Michael Soul випустив мініальбом INSIDE, до якого увійшло п’ять англомовних треків.

У 2019 році Сосунов спробував стати фіналістом нацвідбору на Євробачення 2019 від Білорусі.

Влітку 2021 року Михайло заявив, що проєкт Michael Soul тепер офіційно перебуватиме на території України.

Наразі 25-річний артист є фіналістом нацвідбору на Євробачення 2022 від України. Для конкурсу він представив трек Demons. Це друга композиція з його майбутнього альбому.