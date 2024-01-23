Ведучий і актор Андрій Бєдняков висміяв продюсера-зрадника Юрія Бардаша, який отримав паспорт РФ.
Бєдняков посміявся над путіністом Бардашем
23 січня стало відомо, що Юрій Бардаш став громадянином Росії. Цим путініст похвалився сам, оприлюднивши фото з паспортом країни-агресора на тлі портрета кривавого диктатора Володимира Путіна.
Андрій Бєдняков не зміг промовчати, назвавши Бардаша поганою людиною. Він зазначив, що йому про це говорили ще дуже давно спільні знайомі.
– Бардаш, який ти у*бан. Ще в Алчевську колись мені казали, що ти сопля. А ти реально сопля, – написав Бєдняков.
Зрадник утік із України ще на початку повномасштабної війни. Якийсь час він відсиджувався в Грузії, звідки транслював свою пропутінську риторику і вихваляв країну-агресора. Потім Бардаш втік до РФ, оскільки йому почали надходити погрози.
Фото: Андрій Бєдняков, Юрій Бардаш