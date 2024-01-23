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Мені говорили, що ти сопля. Андрій Бєдняков висміяв Юрія Бардаша

23 Січня 2024, 19:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрій Бєдняков висміяв Юрія Бардаша

Ведучий і актор Андрій Бєдняков висміяв продюсера-зрадника Юрія Бардаша, який отримав паспорт РФ.

Бєдняков посміявся над путіністом Бардашем

23 січня стало відомо, що Юрій Бардаш став громадянином Росії. Цим путініст похвалився сам, оприлюднивши фото з паспортом країни-агресора на тлі портрета кривавого диктатора Володимира Путіна.

Андрій Бєдняков не зміг промовчати, назвавши Бардаша поганою людиною. Він зазначив, що йому про це говорили ще дуже давно спільні знайомі.

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Бєдняков висміяв Бардаша

Фото: Андрій Бєдняков / Instagram

– Бардаш, який ти у*бан. Ще в Алчевську колись мені казали, що ти сопля. А ти реально сопля, – написав Бєдняков.

Зрадник утік із України ще на початку повномасштабної війни. Якийсь час він відсиджувався в Грузії, звідки транслював свою пропутінську риторику і вихваляв країну-агресора. Потім Бардаш втік до РФ, оскільки йому почали надходити погрози.

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Фото: Андрій Бєдняков, Юрій Бардаш

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