Український продюсер Юрій Бардаш, який втік із країни через свою прокремлівську позицію, отримав російський паспорт. Шоумен став громадянином РФ, чим похвалився в соцмережах.

Як Бардаш отримав російський паспорт

Так, у своєму Teelgram-каналі продюсер опублікував знімок, де стоїть біля стіни з фотографією Путіна і триколором, тримаючи паспорт громадянина РФ. На обличчі у Бардаша можна помітити єхидну посмішку. Шоумен також процитував Маяковського – йдеться про твір Вірші про радянський паспорт.

Зараз дивляться

– Я дістаю з широких штанин…, – коротко підписав фото Юрій.

І хоча Бардаш веде свій канал для росіян, “на вогник” зайшли й українці, які відреагували на рішення зрадника:

Чучело, ти український паспорт здало?

Він дрібна сошка, взагалі нікому не цікавий

Продажна х**та

Мужиків “ЛДНР” Росія пустила на фарш, а гастролеру – паспорт.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Бардаш відсиджувався в Грузії, і втік звідти в Росію після того, як йому почали погрожувати за його прокремлівську позицію.

Юрій не приховує, що втеча для нього не в новинку – він зібрав рюкзак за 5 хвилин і вирушив у бік кордонів країни-агресора.

Раніше вже було відомо, що Бардаш хоче отримати паспорт РФ – ще восени 2022 року шоумен заявляв, що в документі красуватиметься нове ім’я – не Юрій, а Георгій.

Фото: Юрій Бардаш