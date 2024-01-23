Ведущий и актер Андрей Бедняков высмеял продюсера-предателя Юрия Барбаша, который получил паспорт РФ.

Бедняков посмеялся над путинистом Бардашем

23 января стало известно, что Юрий Бардаш стал гражданином России. Этим путинист похвастался сам, обнародовав фото с паспортом страны-агресора на фоне портрета кровавого диктатора Владимира Путина.

Андрей Бедняков не смог промолчать, назвав Бардаша плохим человеком. Он отметил, что ему об этом говорили еще очень давно общие знакомые.

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— Бардаш, какой ты у*бан. Еще в Алчевске когда-то мне говорили, что ты сопля. А ты реально сопля, — написал Бедняков.

Предатель сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны. Какое-то время он отсиживался в Грузии, откуда транслировал свою пропутинскую риторику и восхвалял страну-агресор. После Бардаш сбежал в РФ, поскольку ему стали поступать угрозы.

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Фото: Андрей Бедняков, Юрий Бардаш