Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася зі своїми підписниками селфі, що їй зранку надіслав чоловік Тимур Хромаєв. На ньому він сфотографований із музикантом Святославом Вакарчуком.

– Найкраще повідомлення “Привіт”, яке можна отримати зранку! – підписала світлину телеведуча.

Нагадаємо, фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук нині перебуває на Сході країни. Там він виступає з концертами перед військовими. Також музикант завітав до Харківського національного університету, щоби дати концерт в укритті.

Маша Єфросиніна нещодавно розповіла в інтервʼю, де служить її чоловік Тимур Хромаєв. Телеведуча зазначила, що до ЗСУ він долучився з перших днів повномасштабного вторгнення.

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