Телеведущая Маша Ефросинина поделилась со своими подписчиками селфи, которое ей утром прислал муж Тимур Хромаев. На нем он сфотографирован с музыкантом Святославом Вакарчуком.

— Лучшее сообщение “Привет”, которое можно получить утром! — подписала фотографию телеведущая.

Напомним, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук сейчас находится на Востоке страны. Там он выступает с концертами перед военными. Также музыкант посетил Харьковский национальный университет, чтобы дать концерт в укрытии.

Маша Ефросинина недавно рассказала в интервью, где служит ее муж Тимур Хромаев. Телеведущая отметила, что к ВСУ он присоединился с первых дней полномасштабного вторжения.

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