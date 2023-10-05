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Маша Ефросинина показала селфи от мужа: лучшее утреннее привествие

5 октября 2023, 11:04
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Маша Ефросинина
Источник: Маша Єфросініна

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась со своими подписчиками селфи, которое ей утром прислал муж Тимур Хромаев. На нем он сфотографирован с музыкантом Святославом Вакарчуком.

Хромаєв Вакарчук

Фото: скрин з Instagram-stories Маши Єфросиніної

— Лучшее сообщение “Привет”, которое можно получить утром! — подписала фотографию телеведущая.

Напомним, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук сейчас находится на Востоке страны. Там он выступает с концертами перед военными. Также музыкант посетил Харьковский национальный университет, чтобы дать концерт в укрытии.

Маша Ефросинина недавно рассказала в интервью, где служит ее муж Тимур Хромаев. Телеведущая отметила, что к ВСУ он присоединился с первых дней полномасштабного вторжения.

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Теги
Маша Ефросинина Святослав Вакарчук Тимур Хромаев
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