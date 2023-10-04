Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук виступив з концертом в укритті перед студентами та викладачами Харківського національного університету.

Музикант пригадав, що на початку року у виші вирішили надати йому звання Почесного доктора. Вакарчук уточнив, що це не науковий ступінь.

– З початку повномасштабного вторгнення це почесне звання отримали також Тімоті Снайдер та Сергій Жадан, – розповів артист.

Нині Святослав Вакарчук перебуває на Сході країни. Він виступає з концертами для військових. До Харкова завітав спеціально, щоб побачитися з місцевим студентством.

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– Зараз ці зустрічі в місті мають свою атмосферу дружнього кола, ніби всі всіх сто років знають, і обов’язково у форматі “підземне укриття”, – поділився Святослав Вакарчук.

Тут же він побачився з письменником Сергієм Жаданом. Фронтмен Океану Ельзи згадав, як минулого березня вони зустрілися після його включення в прямий ефір CNN. Це сталося біля будівлі, де за годину до того впала російська ракета.