Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, де служить її чоловік Тимур Хромаєв, що з перших днів повномасштабного вторгнення пішов до лав ЗСУ.

– Він – командир у 112 бригаді. Його підрозділ – це понад 100 людей. Їхня компетенція – радіоелектронна боротьба, БпЛА та дрони. Вони за допомогою технологій ліквідують ворога, і я ним пишаюся, – поділилася Єфросиніна.

Розповіла про це зірка у відповідь на коментарі хейтерів, що під її постами в соцмережах уїдливо сумнівалися в бойовому досвіді Хромаєва. Реакція Маші Єфросиніної на такі закиди була однозначною.

– Моя піарниця забороняє мені матюкатися, але моя перша реакція на таке – пішли нах*й. Хто ви такі? Горить тобі дупа, не пише Єфросиніна про чоловіка, напиши: “Машо, чому не розповідаєте про чоловіка?” Ні, воно пише, що він у Пущі-Водиці сидить. Ну звідки ти це взяла? Це зовсім різні форми спілкування, тому я посилаю грубо, – зазначила телеведуча.

Єфросиніна додала, що публічні люди теж вразливі та мають емоції. Особливо, коли випади та образи стосуються рідних людей.

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Фото: скрин з інтервʼю РБК-Україна