Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук перебуває на Сході країни. Про це він повідомив у соцмережах, виклавши фото з Ізюма, що ЗСУ звільнили рік тому.

– Міст через Сіверський Донець. Ізюм. Другу добу на Сході. Буду потроху розповідати, – підписав фото Вакарчук.

За спиною в співака на першому фото видно, що відбувається процес відновлення мосту. На другому він показав зруйнований російськими ракетами будинок. В коментарях шанувальники музиканта сумують через те, що доводиться переживати українським містам.

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Боже, як сумно бачити таке.

Навіть не можу поставити серце під дописом, коли бачу таку трагедію і руйнування.

Будьте обережні, ще має бути ваш грандіозний концерт на день нашої перемоги!

Святослав Вакарчук часто буває на Сході України, де виступає з концертами перед нашими захисниками та захисницями. Також він навідує бійців у шпиталях, аби підтримати тих, хто відновлюється після поранень.