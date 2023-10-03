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Другу добу на Сході: Святослав Вакарчук показав фото з Ізюма

3 Жовтня 2023, 10:31
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Другу добу на Сході: Святослав Вакарчук показав фото з Ізюма
Джерело: Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук перебуває на Сході країни. Про це він повідомив у соцмережах, виклавши фото з Ізюма, що ЗСУ звільнили рік тому.

– Міст через Сіверський Донець. Ізюм. Другу добу на Сході. Буду потроху розповідати, – підписав фото Вакарчук.

За спиною в співака на першому фото видно, що відбувається процес відновлення мосту. На другому він показав зруйнований російськими ракетами будинок. В коментарях шанувальники музиканта сумують через те, що доводиться переживати українським містам.

  • Біль.
  • Боже, як сумно бачити таке.
  • Навіть не можу поставити серце під дописом, коли бачу таку трагедію і руйнування.
  • Будьте обережні, ще має бути ваш грандіозний концерт на день нашої перемоги!

Святослав Вакарчук часто буває на Сході України, де виступає з концертами перед нашими захисниками та захисницями. Також він навідує бійців у шпиталях, аби підтримати тих, хто відновлюється після поранень.

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Теги
Ізюм Війна в Україні Океан Ельзи Святослав Вакарчук
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