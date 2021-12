2022-й вже обіцяє стати роком для нових телевізійних серіалів. Уже анонсовано десятки цікавих проектів, які не дадуть шанувальникам занудьгувати чи чекати на продовження. Наступного року на вас чекає безліч неймовірних телесеріалів, і ви неодмінно захочете помітити свої календарі відповідним чином, щоб не пропустити жодного з них!

Якщо ви шукаєте свій улюблений серіал 2022-го або сподіваєтеся побачити повернення улюбленого проекту, тут знайдеться щось для кожного, і ви не захочете його пропустити.

Ось найочікуваніші серіали 2022 року.

1. Володар перснів / The Lord of the Rings

Коли: 2 вересня

Amazon зробив величезну ставку на приквел Володаря перснів. За даними кіноінсайдерів, стримінгова платформа вклала майже півмільярда доларів лише в перший сезон, зробивши його найдорожчим серіалом усіх часів. Дія поки що безіменного серіалу відбуватиметься в Середзем’ї за тисячі років до подій Хобіта та Володаря перснів, і, як і попередні фільми, зйомки проходили в Новій Зеландії.

2. Дім дракона / House of Dragon

Коли: необхідно уточнювати

Перший із багатьох запланованих сиквелів, приквелів та спін-офів Гри престолів – Дім дракона, дія якого розгортається за 200 років до подій культового серіалу, розповідає про усобиці в сім’ї Таргарієнів. Коли вмирає король Вестероса, двоє його дітей претендують на трон, розділяючи королівську сім’ю та королівство. А оскільки всі головні дійові особи – Таргарієни, ми, звісно, можемо очікувати битви драконів із драконами.

3. Ейфорія. 2 сезон / Euphoria. Season 2

Коли: 9 січня

Хіт HBO про проблемних підлітків повертається. Двох бонусних епізодів виявилося замало для шанувальників Ейфорії, які вже давно очікують на новий сезон. На щастя, чекати залишилося недовго, оскільки другий сезон серіалу отримав дату виходу та трейлер, який змусить вас переживати практично за всіх.

4. Миротворець / Peacemaker

Коли: 13 січня

Режисеру Загону самогубців Джеймсу Ганну так сподобався персонаж Джона Сіни у цьому фільмі, що він вирішив створити для нього спін-офф. Миротворець з іронічним ім’ям каже, що він уб’є будь-якого чоловіка, жінку чи дитину в ім’я миру. Соратники Миротворця заперечують його аморальну відданість американському прапору. У новому серіалі, автором та режисером якого є Ганн, Миротворець бореться з тонкою гранню між героєм та лиходієм.

5. Пем та Томмі / Pam & Tommy

Коли: 2 лютого

Лілі Джеймс та Себастьян Стен виконують ролі Памели Андерсон та Томмі Лі, чиє секс-відео, зняте в медовий місяць, стало першим вірусним відео в історії, коли воно було випущене без дозволу пари у 1995 році. Сет Роген та Нік Офферман виконують ролі Ренда Готьє та дядька Мінті, ветеранів порноіндустрії, які вкрали запис та випустили його для продажу в інтернеті.

6. Місячний лицар / Moon Knight

Коли: необхідно уточнювати

Можливо, це найзірковіше телешоу Marvel на сьогодні. У Місячному лицарі знімаються Оскар Айзек та Ітан Гоук. Айзек грає Марка Спектора (він же Місячний лицар), агента ЦРУ, який після відвідування археологічних розкопок набуває сили єгипетського бога Місяця Гоншу, а Ітан Гоук зіграє поки що безіменного лиходія. Місячний лицар – один із найпохмуріших коміксів Marvel, його часто порівнюють із сагою про Бетмена.

7. Обі-Ван Кенобі / Obi-Wan Kenobi

Коли: необхідно уточнювати

Довгоочікуваний серіал Обі-Ван Кенобі нарешті з’явиться на Disney+ у 2022 році. На відміну від Мандалорця, який лише слабко пов’язаний з подіями фільмів Зоряні війни, Обі-Ван Кенобі заповнить прогалини між Помстою сітхів та Новою надією, коли джедаїв переслідували, а Обі-Ван ховався на Татуїні, доглядаючи Люка Скайвокера.

Юен МакГрегор знову виконає головну роль, Гайден Крістенсен повернеться у ролі Дарта Вейдера/Енакіна Скайвокера, а Джоел Едгертон – у ролі дядька Люка. Кумейл Нанджіані, Руперт Френд, О’Ші Джексон-молодший та Майя Ерскін доповнюють акторський склад. Режисером серіалу виступить Дебора Чоу, яка зняла кілька найважливіших епізодів Мандалорця.

8. Останні з нас / The Last of Us

Коли: необхідно уточнювати

У цьому постапокаліптичному серіалі, основаному на пригодницькій відеогрі Naughty Dog знімаються Белла Рамзі (Гра престолів) у ролі 14-річної Еллі та Педро Паскаль (Мандалорець) у ролі Джоела, людини, найнятої, щоб таємно вивезти Еллі з карантинної зони. Сценаристом та продюсером фільму про виживання є Крейг Мазін (Чорнобиль) та Ніл Дракманн, креативний директор та сценарист відеоігор Uncharted та The Last of Us.

9. Корона, 5-й сезон / The Crown, Season 5

Коли: листопад 2022

Шоу, яке здобуло премію Еммі, повертається з п’ятим сезоном і знову змінює акторів, які грають головних героїв. Імельда Стонтон (Гаррі Поттер) змінить Олівію Колман та зобразить королеву Єлизавету II. Домінік Вест стане принцом Чарльзом. Елізабет Дебікі зобразить принцесу Діану, а Леслі Менвілл замінить Хелену Бонем Картер і зіграє принцесу Маргарет.

10. Дивні дива. 4 сезон / Stranger Things. Season 4

Коли: літо 2022



Четвертий сезон гучного хіта Netflix Дивні дива вийде на екрани у 2022 році. Основні сюжетні моменти нового сезону залишаються в таємниці, проте група підлітків, що недавно розділилася, ймовірно, знову ризикуватиме своїм життям, щоб битися з загрозою, що перевершує все, що було будь-коли раніше. Міллі Боббі Браун, Девід Харбор, Вайнона Райдер, Седі Сінк, Калеб Маклафлін, Фін Вулфхард, Гайтен Матараццо та Ной Шнапп знову виконають свої ролі.