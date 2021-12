2022-й уже обещает стать выдающимся годом для новых телевизионных сериалов. Уже анонсированы десятки интересных проектов, которые не дадут поклонникам заскучать или ждать продолжения. В следующем году вас ждет множество отличных телесериалов, и вы непременно захотите пометить свои календари соответствующим образом, чтобы не пропустить ни одного из них!

Если вы ищете свой следующий любимый сериал 2022-го или надеетесь увидеть возвращение любимого проекта, здесь найдется что-то для каждого, и вы не захотите его пропустить.

Вот самые ожидаемые сериалы 2022 года.

1. Властелин колец / The Lord of the Rings

Когда: 2 сентября

Amazon сделал огромную ставку на приквел Властелина колец. По сообщениям киноинсайдеров, стриминговая платформа вложила почти полмиллиарда долларов только в первый сезон, сделав его самым дорогим сериалом всех времен. Действие пока еще безымянного сериала будет происходит в Средиземье за тысячи лет до событий Хоббита и Властелина колец, и, как и предшествующие ему фильмы, съемки проходили в Новой Зеландии.

2. Дом дракона / House of Dragon

Когда: подлежит уточнению

Первый из многих запланированных сиквелов, приквелов и спин-оффов Игры престолов — Дом дракона, действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового сериала, рассказывает о междоусобицах в семье Таргариенов. Когда умирает король Вестероса, двое его детей претендуют на трон, разделяя королевскую семью и королевство. А поскольку все главные действующие лица — Таргариены, мы, конечно, можем ожидать битвы драконов с драконами.

3. Эйфория. 2 сезон / Euphoria. Season 2

Когда: 9 января

Хит HBO о проблемных подростках возвращается. Двух бонусных эпизодов оказалось недостаточно для поклонников Эйфории, которые уже давно ждут нового сезона. К счастью, ждать осталось недолго, поскольку второй сезон сериала получил дату выхода и трейлер, который заставит вас переживать практически за всех.

4. Миротворец / Peacemaker

Когда: 13 января

Режиссеру Отряда самоубийц Джеймсу Ганну так понравился персонаж Джона Сины в этом фильме, что он решил создать для него спин-офф. Миротворец с ироничным именем говорит, что он убьет любого мужчину, женщину или ребенка во имя мира. Соратники Миротворца оспаривают его аморальную преданность американскому флагу. В новом сериале, автором и режиссером которого является Ганн, Миротворец борется с тонкой гранью между героем и злодеем.

5. Пэм и Томми / Pam & Tommy

Когда: 2 февраля

Лили Джеймс и Себастьян Стэн исполняют роли Памелы Андерсон и Томми Ли, чье секс-видео, снятое в медовый месяц, стало первым вирусным видео в истории, когда оно было выпущено без разрешения пары в 1995 году. Сет Роген и Ник Офферман исполняют роли Рэнда Готье и дяди Минти, ветеранов порноиндустрии, которые украли запись и выпустили ее для продажи в интернете.

6. Лунный рыцарь / Moon Knight

Когда: подлежит уточнению

Возможно, это самое звездное телешоу Marvel на сегодняшний день. В Лунном рыцаре снимаются Оскар Айзек и Итан Хоук. Айзек играет Марка Спектора (он же Лунный рыцарь), агента ЦРУ, который после посещения археологических раскопок обретает силу египетского бога Луны Хоншу, а Итан Хоук сыграет пока безымянного злодея. Лунный рыцарь — один из самых мрачных комиксов Marvel, его часто сравнивают с сагой о Бэтмене.

7. Оби-Ван Кеноби / Obi-Wan Kenobi

Когда: подлежит уточнению

Долгожданный сериал Оби-Ван Кеноби наконец-то появится на Disney+ в 2022 году. В отличие от Мандалорца, который лишь слабо связан с событиями фильмов Звездные войны, Оби-Ван Кеноби заполнит пробелы между Местью ситхов и Новой надеждой, когда джедаев преследовали, а Оби-Ван прятался на Татуине, присматривая за Люком Скайуокером.

Юэн МакГрегор вновь исполнит главную роль, Хейден Кристенсен вернется в роли Дарта Вейдера/Энакина Скайуокера, а Джоэл Эдгертон — в роли дяди Люка. Кумэйл Нанджиани, Руперт Френд, О’Ши Джексон-младший и Майя Эрскин дополняют актерский состав. Режиссером сериала выступит Дебора Чоу, снявшая несколько самых значимых эпизодов Мандалорца.

8. Последние из нас / The Last of Us

Когда: подлежит уточнению

Основанный на приключенческой видеоигре Naughty Dog, в этом постапокалиптическом сериале снимаются Белла Рамзи (Игра престолов) в роли 14-летней Элли и Педро Паскаль (Мандалорец) в роли Джоэла, человека, нанятого, чтобы тайно вывезти Элли из карантинной зоны. Сценаристом и продюсером сериала о выживании являются Крейг Мазин (Чернобыль) и Нил Дракманн, креативный директор и сценарист видеоигр Uncharted и The Last of Us.

9. Корона, 5-й сезон / The Crown, Season 5

Когда: ноябрь 2022

Шоу, получившее премию Эмми, возвращается с пятым сезоном и снова меняет актеров, играющих главных героев. Имельда Стонтон (Гарри Поттер) сменит Оливию Колман и изобразит королеву Елизавету II. Доминик Уэст станет принцем Чарльзом. Элизабет Дебики изобразит принцессу Диану, а Лесли Мэнвилл заменит Хелену Бонэм Картер и сыграет принцессу Маргарет.

10. Очень странные дела. 4 сезон / Stranger Things. Season 4

Когда: лето 2022

Четвертый сезон нашумевшего хита Netflix Очень странные дела выйдет на экраны в 2022 году. Основные сюжетные моменты нового сезона остаются в тайне, однако недавно разделившаяся группа подростков, вероятно, снова будет рисковать своими жизнями, чтобы сразиться с угрозой, превосходящей все, что когда-либо было прежде. Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Сэди Синк, Калеб Маклафлин, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Ной Шнапп вновь исполнят свои роли.