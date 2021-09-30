Переможці Євробачення 2021 італійський гурт Maneskin анонсував вихід своєї нової пісні. Музична композиція отримала назву Mammamia.

Новий сингл шанувальники музичного колективу зможуть почути вже цієї осені – в жовтні.

– Mammamia вийде 8 жовтня о 12.00 за київським часом, – написали в Instagram-акаунті Maneskin.

Анонс синглу вони супроводили фото, на якому зображена назва треку у вигляді бляхи на ремені.

Нещодавно стало відомо, що Maneskin приїдуть із концертом до Києва. Виступ італійського гурту запланований на 7 березня 2022 року.

Буквально через кілька хвилин після оголошення про концерт, українські фанати залишили безліч коментарів про те, що з нетерпінням чекають їхнього виступу в столиці України.

Відомо, що концерт Maneskin проходитиме в StereoPlaza о 20.00.

Сьогодні, 30 вересня, сайт concert.ua відкрив для продажу квитки на концерт Maneskin. За 15 хвилин набігло 6,5 тис. охочих послухати гурт у живу. Варто зазначити, що зал, в якому проходитиме виступ у цілому вміщує 6 тис. осіб.

Найдешевший квиток обійдеться в 1 299 грн, а найдорожчий в 2 499 грн.