Победители Евровидения 2021 итальянская группа Maneskin анонсировали выход своей новой песни. Музыкальная композиция получила название Mammamia.

Новый сингл поклонники музыкального коллектива смогут услышать уже этой осенью — в октябре.

— Mammamia выйдет 8 октября в 12.00 по киевскому времени, — написали в Instagram-аккаунте Maneskin.

Анонс сингла они сопроводили фото, на котором изображено название трека в виде бляхи на ремне.

Недавно стало известно, что Maneskin приедут с концертом в Киев. Выступление итальянской группы запланировано на 7 марта 2022 года.

Буквально через несколько минут после объявления о концерте, украинские фанаты оставили множество комментариев о том, что с нетерпением ждут их выступления в столице Украины.

Известно, что концерт Maneskin будет проходить в StereoPlaza в 20.00.

Сегодня, 30 сентября, сайт concert.ua открыл для продажи билеты на концерт Maneskin. За 15 минут набежало 6,5 тыс. желающих послушать группу в живую. Стоит отметить, что зал, в котором будет проходить выступление в целом вмещает 6 тыс. человек.

Самый дешевый билет обойдется в 1 299 грн, а самый дорогой в 2 499 грн.