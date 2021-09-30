За 15 хвилин 6,5 тис. охочих: фани Maneskin кинулися за квитками на концерт у Києві

30 вересня сайт concert.ua відкрив для продажу квитки на концерт Maneskin у Києві. Однак тільки за перші 15 хвилин набігло 6,5 тисячі охочих.

Якщо ви хочете купити квиток на концерт Maneskin, то приготуйтеся відстояти онлайн-чергу 17-30 хвилин. Однак не факт, що вийде, адже захід відбуватиметься у клубі StereoPlaza, якй загаломзміщує 6 тис. людей. Частина вже купила квитки, а майже 5 тис. охочих ще чекають свою чергу.

До речі, ціни на квитки на концерт Maneskin у Києві недемократичні. Найдешевший обійдеться в 1 299 грн.