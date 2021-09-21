Головний вокаліст гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні-2021, Дам’яно Давід вразив шанувальників відвертим фото в Instagram. На знімку він позує повністю оголеним, прикриваючись лише баскетбольним м’ячем.

– М’яч – це життя, – коротко підписав фотографії співак.

Фронтмен італійського рок-гурту позує на фото в оголеному вигляді — на його тілі красуються масивні золоті прикраси: ланцюг на шиї, сережки у вухах і браслети.

Давід також не проти показати й свої численні татуювання на тілі — всі вони виконані в різних стилях.

На відверті знімки відреагували й інші учасники Maneskin:

– Дуже гаряче, — зазначила бас-гітаристка Вікторія Де Анджеліс. – Ну ти даєш, — здивувався гітарист Томас Раджі.

Користувачі мережі теж не обділили знаменитість увагою, зазначивши його сміливі фотографії — він любить привертати до себе увагу публіки таким чином:

Одягнися … простигнеш!

Клянуся, я переглядав фото тільки один раз.

Я хочу бути твоїм м’ячем

М’ячик зайвий!

Дам’яно Давід вважається одним з найбільш високооплачуваних рок-музикантів в Італії.

Maneskin користувалися популярністю і до перемоги на Євробаченні-2021. Ще у 2017 році вони посіли друге місце в одному з сезонів італійської версії шоу The X Factor.

Нагадаємо, що Maneskin також слухають і нашу музику — недавно гурт станцював під трек українського колективу Go-A Шум. Це сталося під час гастролей в Москві.