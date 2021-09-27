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Гурт Maneskin їде з концертом в Україну – дата

27 Вересня, 18:20 Євгенія Шапоренко
Гурт Maneskin їде з концертом в Україну – дата

Італійський гурт Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, приїде до Києва з концертом. Виступ очікується 7 березня.

Поки під питанням, скільки коштуватимуть квитки, бо старт їх продажу заплановано на 30 вересня. Відомо, що концерт Maneskin проходитиме у StereoPlaza о 20.00.

Буквально ща лічені хвилини під постом гурту з’явилася величезна кількість коментарів від українських користувачів, які з нетерпінням чекають концерт. Найбільше запитань з приводу ціни на квитки. Хоч точну вартість ще не заявляли, але, зазвичай, це від 1 тис. грн і вище.

Що пишуть користувачі:

  • Нарешті, але я ще неповнолітня, а якщо з батьками піду, то вони мене вб’ють.
  • Ті, хто підуть, покажіть нашим улюбленим італійцям, як у нас можуть запалювати! Сподіваюся, цей коммент побачить велика кількість українських фанів, щоб Maneskin приїхали до нас ще.
  • Україна вас чекає.
  • Нирка, я була рада бачити тебе, але нам доведеться попрощатися.
  • Київ ура!
  • Київ там! Ааа, я в *****, там Київ.
  • Kyiv, not Kiev.

22 травня в Роттердамі назвали ім’я переможця Євробачення 2021 – перемогу здобув гурт Maneskin, який представляв Італію.

Музичний колектив виступив із піснею Zitti E Buoni. Виступ Maneskin на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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