Російська співачка МакSим відсудила у колишнього чоловіка, звукорежисера Олексія Луговцова, право на проживання з дочкою.

Судовий розгляд за позовом артистки відбувся минулого тижня. За даними росЗМІ, 12-річна Олександра була зареєстрована у квартирі батька, проте виконавиця висунула вимогу, щоб дівчинка жила з матір’ю та була зареєстрована у її квартирі.

– Після кількох засідань, на яких був присутній адвокат позивача Олександр Карабанов, було ухвалено рішення задовольнити вимогу Максимової Марини в повному обсязі, – заявили у Жуківському міському суді.

Представник МакSим поки що не прокоментував цю ситуацію. Наразі невідомо, чи має намір співачка стягнути аліменти з Луговцова.

Варто зазначити, що у 2008 році МакSим та Олексій зіграли весілля на Балі. Вже через рік у пари народилася дочка.

Коли співачка взяла перерву у творчій діяльності, Луговцов не забезпечував сім’ю, водночас наполягав, щоб МакSим залишалася домогосподаркою, забороняв їй брати участь у передачах, давати концерти. Шлюб подружжя тривав недовго, у 2011 році вони офіційно оформили розлучення.

Раніше МакSим зізналася, що скоротила своє коло спілкування після двох місяців медикаментозної коми. Наразі артистка повністю присвятила себе своїм близьким.

Нагадаємо, що у червні 2021 року МакSим госпіталізували із пневмонією та 40% ураження легень. За кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели зірку в медикаментозну кому.

Співачка прийшла до тями лише у серпні. Під час коми вона двічі пережила зупинку серця.