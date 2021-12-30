Російська співачка МакSим поділилася висновками, які зробила в кінці 2021 року.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото з дочками – 7-річною Марією та 12-річною Олександрою. У кадрі сім’я позує біля ялинки.

МакSим зізналась, що після двох місяців медикаментозної коми, вона на 90% скоротила своє коло спілкування. Наразі артистка повністю присвятила себе своїм близьким.

– Цей рік мені підніс гору сюрпризів і змусив відгородити від себе 90% всього свого спілкування, і немає при цьому ні образи, ні злості, навпаки, така легкість на душі! Бажаю всім зустріти 2022 рік із чистим та відкритим серцем! – написала МакSим.

Варто зазначити, що 2021 рік для співачки МакSим виявився досить складним, адже у червні її госпіталізували із пневмонією та 40% ураження легень. Зірці раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

За кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели зірку в медикаментозну кому.

На початку серпня директор МакSим повідомив, що співачка прийшла до тями, а її стан поліпшився. Через десять днів артистку виписали з лікарні й вона продовжила реабілітацію вдома.

Пізніше стало відомо, що МакSим двічі пережила зупинку серця під час медикаментозної коми. У цей час життєдіяльність зірки підтримував апарат ЕКМО, який замінює роботу серця.