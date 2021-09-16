Російська співачка МакSим показала перші фото після медикаментозної коми та виписки з лікарні.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію світлин, на яких позує разом зі старшою дочкою Олександрою. Кадри були зроблені під час сімейної прогулянки у парку.

На першому фото МакSим сидить на гойдалці, а Олександра ніжно цілує маму у щічку.

Шанувальники співачки зазначили, що під час перебування у медикаментозній комі МакSим дуже схудла. У коментарях вони висловили своє здивування, а також побажали зірці міцного здоров’я.

Така худенька, як порцелянова лялька.

Така тендітна, навіть в білому.

Ви так схудли. Здоров’я вам!

Яка ви худенька!

Як же чудово, коли дочка поряд з мамою.

Красуня! Ніколи більше не хворій, нехай все погане тебе оминає.

Щиро тішусь за вас! Красуні.

Хвилювалась за вас! Бережіть себе, – пишуть у мережі.

МакSим зізналась, що зараз важить 43 кілограми, але швидко набирає вагу і відновлює свою фізичну форму.

Нещодавно стало відомо, що МакSим двічі пережила зупинку серця під час медикаментозної коми. У цей час життєдіяльність зірки підтримував апарат ЕКМО, який замінює роботу серця.

За словами МакSим, перебуваючи в комі, вона опинилася в абсолютно іншій реальності, яка не схожа сон.

Нагадаємо, що у червні 2021 року 38-річну МакSим госпіталізували із пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

За кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели зірку у медикаментозну кому.

На початку серпня директор МакSим повідомив, що співачка прийшла до тями, а її стан поліпшився. Через десять днів артистку виписали з лікарні і вона продовжила реабілітацію вдома.