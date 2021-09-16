Російська співачка МакSим показала перші фото після медикаментозної коми та виписки з лікарні.
На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію світлин, на яких позує разом зі старшою дочкою Олександрою. Кадри були зроблені під час сімейної прогулянки у парку.
На першому фото МакSим сидить на гойдалці, а Олександра ніжно цілує маму у щічку.
Шанувальники співачки зазначили, що під час перебування у медикаментозній комі МакSим дуже схудла. У коментарях вони висловили своє здивування, а також побажали зірці міцного здоров’я.
- Така худенька, як порцелянова лялька.
- Така тендітна, навіть в білому.
- Ви так схудли. Здоров’я вам!
- Яка ви худенька!
- Як же чудово, коли дочка поряд з мамою.
- Красуня! Ніколи більше не хворій, нехай все погане тебе оминає.
- Щиро тішусь за вас! Красуні.
- Хвилювалась за вас! Бережіть себе, – пишуть у мережі.
МакSим зізналась, що зараз важить 43 кілограми, але швидко набирає вагу і відновлює свою фізичну форму.
Нещодавно стало відомо, що МакSим двічі пережила зупинку серця під час медикаментозної коми. У цей час життєдіяльність зірки підтримував апарат ЕКМО, який замінює роботу серця.
За словами МакSим, перебуваючи в комі, вона опинилася в абсолютно іншій реальності, яка не схожа сон.
Нагадаємо, що у червні 2021 року 38-річну МакSим госпіталізували із пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.
За кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели зірку у медикаментозну кому.
На початку серпня директор МакSим повідомив, що співачка прийшла до тями, а її стан поліпшився. Через десять днів артистку виписали з лікарні і вона продовжила реабілітацію вдома.