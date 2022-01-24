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МакSим отсудила у мужа право на проживание с дочерью

24 января 2022, 10:22
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
певица Максим
Источник: МакSим

Российская певица МакSим отсудила у бывшего супруга, звукорежиссера Алексея Луговцова, право на проживание с дочерью.

Судебное разбирательство по иску артистки состоялось на прошлой неделе. По данным росСМИ, 12-летняя Александра была зарегистрирована в квартире отца, однако исполнительница потребовала, чтобы девочка жила с матерью и была зарегистрирована в ее квартире.

– После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме, – заявили в Жуковском городском суде.

Представитель МакSим еще не прокомментировал эту ситуацию. Пока неизвестно, собирается ли певица взыскать алименты с Луговцова.

Следует отметить, что в 2008 году МакSим и Алексей сыграли свадьбу на Бали. Уже через год у пары родилась дочь.

Когда певица взяла перерыв в творческой деятельности, Луговцов не обеспечивал семью, настаивал, чтобы МакSим оставалась домохозяйкой, запрещал ей участвовать в передачах, давать концерты. Брак супругов длился недолго, в 2011 году они официально оформили развод.

Ранее МакSим призналась, что сократила круг общения после двух месяцев медикаментозной комы. На данный момент артистка полностью посвятила себя своим близким.

Напомним, что в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели звезду в медикаментозную кому.

Певица пришла в себя только в августе. Во время комы она дважды пережила остановку сердца.

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Теги
МакSим , Суд
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