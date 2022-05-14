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Майже заснули: як Нідерланди заколисали глядачів Євробачення

14 Травня 2022, 23:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Майже заснули: як Нідерланди заколисали глядачів Євробачення

У фіналі Євробачення 2022 виступила представниця Нідерландів S10. Артистка вийшла на конкурсну сцену під 11 номером та виконала пісню De Diepte.

Виступ артистки вийшов душевним і спокійним. Варто зазначити, що її композиція – перша пісня, виконана голландською мовою на Євробаченні з 2010 року.

На сцені артистка постала в чорному брючному костюмі з оголеним животом і розпущеним волоссям.

Справжнє ім’я S10 – Стін ден Голандер. Вона розпочала свою кар’єру в 2016 році, а перший альбом презентувала в 2019 році. У підлітковому віці артистка страждала від проблем із психічним здоров’ям і навіть була у психіатричній лікарні, оскільки намагалася покінчити життя самогубством.

Нагадаємо, Євробачення 2022 року проходить у Турині (Італія). Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. У фіналі вони виступають під 12-м номером.

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Теги
Євробачення, Нідерланди
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