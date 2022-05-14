В финале Евровидения 2022 выступила представительница Нидерландов S10. Артистка вышла на конкурсную сцену под 11 номером и исполнила песню De Diepte.

Выступление артистки получилось душевным и спокойным. Стоит отметить, что ее композиция — первая песня, исполненная на голландском языке на Евровидении с 2010 года.

На сцене артистка предстала в черном брючном костюме с оголенным животом и распущенными волосами.

Настоящее имя S10 — Стин ден Холандер. Она начала свою карьеру в 2016 году, а первый альбом презентовала в 2019 году. В подростковом возрасте артистка страдала от проблем с психическим здоровьем и даже была в психиатрической больнице, поскольку пыталась покончить жизнь самоубийством.

Напомним, Евровидение 2022 проходит в Турине (Италия). Украину на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В финале они выступают под 12 номером.