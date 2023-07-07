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Персони

Мадонна могла потрапити до лікарні через передозування – ЗМІ

7 Липня 2023, 16:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Getty Images

Американська співачка Мадонна могла потрапити до лікарні через передозування наркотиками. Зірці нібито ввели препарат, який використовується в таких випадках.

Він також використовується для купірування гострого септичного шоку в пацієнтів, що могло бути в Мадонни, адже за інформацією менеджера артистки, причиною госпіталізації виявилася серйозна бактеріальна інфекція.

Нагадаємо, наприкінці червня Мадонна потрапила до лікарні. Зірка кілька днів провела в реанімації, після чого її виписали додому.

Згодом друзі та колеги Мадонни сказали, що вона сама виснажила свій організм, оскільки багато працювала над туром Celebration на честь 40-річчя своєї музичної кар’єри.

Подруга виконавиці і зовсім побоялася, що та може закінчити як Майкл Джексон, який помер напередодні свого туру This Is It 2009 року.

За словами близького джерела, вони раді, що Мадонна взяла тайм-аут, оскільки співачка працювала понаднормово і вигоріла.

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Джерело
RadarOnline
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