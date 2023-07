Американская певица Мадонна могла попасть в больницу из-за передозировки наркотиками. Звезде якобы ввели препарат, который используется в таких случаях.

Он также используется для купирования острого септического шока у пациентов, что могло быть у Мадонны, ведь по информации менеджера артистки, причиной госпитализации оказалась серьезная бактериальная инфекция.

Напомним, в конце июня Мадонна попала в больницу. Звезда несколько дней провела в реанимации, после чего ее выписали домой.

Позже друзья и коллеги Мадонны сказали, что она сама изнурила свой организм, поскольку много работала над туром Celebration в честь 40-летия своей музыкальной карьеры.

Подруга исполнительницы и вовсе побоялась, что та может закончить как Майкл Джексон, который умер в преддверии своего тура This Is It в 2009 году.

По словам близкого источника, они рады, что Мадонна взяла тайм-аут, поскольку певица работала сверхурочно и выгорела.