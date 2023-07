Епатажна співачка Мадонна відновлюється не так швидко, як хотіла б.

Уже незабаром має розпочатися тур виконавиці, присвячений 40-річчю її кар’єри. Поки що вона його не відкладає, проте стан здоров’я зірки поки що не дуже, про що говорять близькі до неї джерела.

Так, за їхніми словами, Мадонна слабка і дуже втомилася. Зараз вона проводить практично весь час у ліжку.

Наприкінці червня Мадонна потрапила в лікарню і провела кілька днів у реанімації. Причина – серйозна бактеріальна інфекція.

Крім того, її друзі вважають, що вона себе сама довела до такого стану, виснаживши організм щільним графіком. Також деякі з них висловили побоювання, що Мадонна могла закінчити так само, як Майкл Джексон, який помер напередодні свого туру This Is It у 2009 році.