Друзі Мадонни вважають, що вона себе сама довела до госпіталізації, намагаючись конкурувати з більш молодими артистами, такими як Тейлор Свіфт і Pink.

Виконавиця виснажила себе фізично, готуючись до масштабного туру Celebration на честь 40-річчя своєї музичної кар’єри.

– Зворотний відлік був справді запущений. Мадонна поставила всі свої фішки на один номер, яким був цей тур. Вона працювала понаднормово, але явно вигоріла, і близькі ввічливо нагадували їй, що їй уже не 45, не кажучи вже про 25. Їй потрібно було йти в ногу з часом. Так сильно тиснути на себе було надзвичайно ризиковано, – сказав інсайдер.

Мадонна прагне бути найкращою, а тому працює старанніше, ніж будь-хто.

Одна з близьких подруг співачки побоювалася, що вона могла закінчити так само, як Майкл Джексон, який помер напередодні свого туру This Is It у 2009 році.

– Мадонна була в гарному настрої перед інцидентом, але деякі друзі порадили їй заспокоїтися і знайти час для відпочинку через виснажливий графік, який у неї був попереду. Багато хто з нас відчуває, що постійні зауваження про її вік змушують її брати участь у змаганнях, тому ми раді, що вона була змушена взяти тайм-аут і поставити своє здоров’я на перше місце, – додало близьке джерело.

Зараз вона відновлюється вдома і відхилила пропозицію скоротити тур, оскільки все ще хоче дати якомога більше концертів. Стан її виліковний, артистка працює з групою лікарів над зміцненням своєї імунної системи.

Наприкінці червня Мадонна потрапила в лікарню і кілька днів пробула в реанімації. Причина – серйозна бактеріальна інфекція.