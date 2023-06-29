Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Відкладаємо тур: Мадонна потрапила в реанімацію

29 Червня 2023, 08:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Getty Images

Епатажна співачка Мадонна потрапила до лікарні через серйозну бактеріальну інфекцію.

В Instagram менеджер артистки Гай Озрі повідомив, що Мадонна кілька днів пробула в реанімації – її госпіталізували 24 червня. Зараз стан виконавиці покращується і очікується повне одужання, але поки що вона залишається під наглядом лікарів.

Менеджер додав, що у зв’язку з цими подіями вони змушені перенести тур Мадонни Celebration, приурочений до 40-річчя її творчої кар’єри.

– На цей час нам потрібно буде призупинити всі зобов’язання, включно з туром. Ми поділимося з вами більш детальною інформацією, щойно її отримаємо, включно з новою датою початку туру і перенесених концертів, – написав Озрі.

Світове турне Мадонни мало розпочатися 15 липня з Ванкувера.

Читайте також:
МадоннаДві королеви! Мадонна показала рідкісне фото своїх прийомних доньок

Теги
Мадонна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь