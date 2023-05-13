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Loreen спробувала повторити тріумф на Євробаченні: магічний виступ у фіналі

13 Травня 2023, 23:05
Валентина Чорна редакторка стрічки
Loreen зі Швеції - Євробачення 2023
Джерело: Getty Images

У фіналі Євробачення 2023 виступила представниця Швеції – співачка Loreen. Вона виконала пісню Tattoo, вийшовши на сцену під номером 9.

Фаворитка букмекерів Loreen вразила публіку незвичайним номером. Вона виконувала композицію між двома світловими екранами, а сцена наповнювалась димом.

За словами Loreen, її похмурий танцювальний поп-трек про те, як зберегти кохання через біль. 

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Зазначимо, що для співачки це не перша поява на сцені міжнародного конкурсу. У 2012 році Loreen перемогла на Євробаченні з піснею Euphoria, набравши у фіналі 372 бали.

Цьогоріч букмекери прогнозують виконавиці перше місце з ймовірністю 53%.

Друге місце може дістатися Фінляндії, яку представляє музикант Käärijä 22%. Також у трійку лідерів, на думку букмекерів, увійде український гурт Tvorchi (6%).

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Євробачення Швеція
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