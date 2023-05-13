Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Музыка

Loreen попыталась повторить триумф на Евровидении: магическое выступление в финале

13 мая 2023, 23:05
Валентина Чорна редактор ленты
Loreen зі Швеції - Євробачення 2023
Источник: Getty Images

В финале Евровидения 2023 выступила представительница Швеции — певица Loreen. Она исполнила песню Tattoo, выйдя на сцену под номером 9.

Фаворитка букмекеров Loreen поразила публику необычным номером. Она исполняла композицию между двумя световыми экранами, а сцена наполнялась дымом.

По словам Loreen, ее мрачный танцевальный поп-трек о том, как сохранить любовь через боль.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

Отметим, что для певицы это не первое появление на сцене международного конкурса. В 2012 году Loreen победила на Евровидении с песней Euphoria, набрав в финале 372 балла.

В этом году букмекеры прогнозируют исполнительнице первое место с вероятностью 53%.

Второе место может достаться Финляндии, которую представляет музыкант Käärijä 22%. Также в тройку лидеров, по мнению букмекеров, войдет украинская группа Tvorchi (6%).

Читайте также:
Україна на Євробаченні 2023 - TvorchiБукмекеры обновили прогнозы перед финалом Евровидения 2023: кто выиграет конкурс

Теги
Евровидение Швеция
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь