В финале Евровидения 2023 выступила представительница Швеции — певица Loreen. Она исполнила песню Tattoo, выйдя на сцену под номером 9.

Фаворитка букмекеров Loreen поразила публику необычным номером. Она исполняла композицию между двумя световыми экранами, а сцена наполнялась дымом.

По словам Loreen, ее мрачный танцевальный поп-трек о том, как сохранить любовь через боль.

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Отметим, что для певицы это не первое появление на сцене международного конкурса. В 2012 году Loreen победила на Евровидении с песней Euphoria, набрав в финале 372 балла.

В этом году букмекеры прогнозируют исполнительнице первое место с вероятностью 53%.

Второе место может достаться Финляндии, которую представляет музыкант Käärijä 22%. Также в тройку лидеров, по мнению букмекеров, войдет украинская группа Tvorchi (6%).