Співачка Світлана Лобода назвала свою поїздку до зруйнованого російськими військами Ірпеня найскладнішим днем ​​у житті.

– Вчора був один із найскладніших днів у моєму житті… Вчора я на власні очі побачила мій рідний Ірпінь і наслідки жахливого вторгнення російських військ в Україну! Моє рідне місто. Улюблене. Земля мого дитинства та теплих спогадів. Зруйновані будинки, вм’ятини від гусениць танків, пробоїни від ракет, численні пошкодження від уламків і кулеметів, вщент згорілі будинки, знищений будинок культури. Усередині лише застиглий жах і холод, – написала співачка.

Свій пост в Instagram Світлана Лобода супроводжувала відео, на якому ходить по зруйнованому будинку. Жахливі кадри супроводжує трек Макса Коржа Свой дом.

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Про візит Світлани Лободи до Ірпеня стало відомо вчора ввечері. Співачка довго не могла чітко озвучити свою позицію щодо війни в Україні, але зараз помітно активізувалася.

Артистка запустила центр психологічної допомоги українцям, а також перерахувала значну суму до благодійного фонду Маші Єфросиніної.

На 100-й день війни Лобода презентувала молитву українською мовою.