Артист з Білорусі Макс Корж випустив пісню про війну в Україні. Трек називається Свой дом. Прем’єру виконавець ніяк не прокоментував.

Загалом лише на початку вторгнення він опублікував допис про те, що засуджує війну проти України. Проте від наративу братських народів з РФ він таки не відійшов.

Зараз дивляться

– Мільйони людей, що виросли в одних і тих самих дворах, на тих самих цінностях, які розуміють один одного і на 100% готові сусідувати мирно, знову розділені війною. Засуджую вторгнення та бомбардування суверенного

держави, – написав тоді Корж.

На офіційному сайті Коржа анонсовано одразу кілька концертів у Росії, зокрема влітку. Цікаво, чи заспіває він там цей трек. Якщо ні, то його презентація пустий звук та бажання всидіти на всіх стільцях одразу, а якщо так, то це буде крутий перфоманс та ляпас російським пропагандистам. Тому спостерігаємо.

Що пишуть користувачі мережі про новий трек Макса Коржа: