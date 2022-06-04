Артист з Білорусі Макс Корж випустив пісню про війну в Україні. Трек називається Свой дом. Прем’єру виконавець ніяк не прокоментував.
Загалом лише на початку вторгнення він опублікував допис про те, що засуджує війну проти України. Проте від наративу братських народів з РФ він таки не відійшов.
– Мільйони людей, що виросли в одних і тих самих дворах, на тих самих цінностях, які розуміють один одного і на 100% готові сусідувати мирно, знову розділені війною. Засуджую вторгнення та бомбардування суверенного
держави, – написав тоді Корж.
На офіційному сайті Коржа анонсовано одразу кілька концертів у Росії, зокрема влітку. Цікаво, чи заспіває він там цей трек. Якщо ні, то його презентація пустий звук та бажання всидіти на всіх стільцях одразу, а якщо так, то це буде крутий перфоманс та ляпас російським пропагандистам. Тому спостерігаємо.
Що пишуть користувачі мережі про новий трек Макса Коржа:
- Максе, дякую за підтримку, це дуже сильно, я з Волновахи й мені насправді дуже приємно чути слова підтримки від улюблених співаків та акторів, дякую за все.
- Боже, Максе, це шедевр. Дякую, що не мовчиш і висловлюєшся на весь світ. Ми з тобою.
- Рветься душа, рветься серце. Макс бережи себе! Хоч би тебе не посадили через цю пісню!
- Той має рацію, хто захищає свій дім. Тут не потрібно більше слів. Максе, моя повага.
- Дякую тобі! Мурашки по шкірі, сльози на очах, а в руках автомат, і я далеко від свого міста, а все для того, щоб моя дружина не ховалася в підвалах і швидше закінчити все це.